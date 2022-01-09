شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 11988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2161 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14337 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 4732 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3379 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4322 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري،

كما أعلنت إدارة البورصة، يتم مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5%صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، بأن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 38 ألف سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 7928 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 11 ألف سهم، 94 سهم، 260 ألف سهم، 22 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 140 ألف سهم، 15 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 793.8 ألف سهم، 12634 سهم، على التوالي.