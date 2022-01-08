شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90% من مشروعات حياة كريمة شرق قناة السويس بتكلفة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد على، نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، إنه جار تنفيذ مشروعات حياة كريمة بـ4 قرى شرق قناة السويس تابعة للمركز، حيث يتم تطويرها من خلال تدشين العديد من المشروعات التى تصل تكلفتها لنحو 2 مليار جنيه فى إطار مبادرة حياة كريمة، التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتنمية الريف المصرى وتحقيق التنمية المستدامة بتكاليف تصل لنحو 900 مليار جنيه بحسب ما أعلنته الحكومة.

أضاف محمد على لـ"الخليج 365" أن المشروعات التي يتم تنفيذها تتضمن 37 تابعًا و12 قرية فرعية و4 قرى رئيسية، لافتا إلى أن الإنشاءات عبارة عن 4 مجمعات خدمية، ومشروعات مياه وصرف من المواطنين، كما تم إنشاء نقاط إسعاف، وكذلك توصيل الغاز للمنازل، وتبطين وتغطية أغلب الترع ، بجانب إنشاء مجمعات زراعية ومراكز شباب وملاعب في قرى الابطال والسلام والتقدم وجلبانة، لافتا إنها مشروعات تغير وجه الحياة تماما فى تلك القرى وتخدم الآلاف من أهالى شرق القناة.

أوضح أن انشاء محطة معالجة للصرف الصحى في مدينة القنطرة شرق مطلب جماهيرى من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية ، ولا سيما أن المدينة بحاجة لتلك المحطة المهمة للحفاظ على البيئة ، لافتا أن إدراجها في مبادرة حياة كريمة يكمل فرحة أهالي المركز والمدينة لاستكمال منظومة الصرف الصحى ولا سيما أن المحطة وموقعها ستكون فى إحدى العزب وخارج المدينة.

يشار أن المشروعات بالنسبة لقرية الأبطال وصلت نسبة تنفيذ نقطة الإسعاف السريع الجديدة، التنفيذ فيها 50%، ومركز الخدمات الحكومية بالقرية وصلت نسبة التنفيذ فيه 90%، والمجمع الزراعي بنفس القرية، وصلت نسبة التنفيذ فيه 30%، ومركز الشباب والملاعب الملحقة، بقرية الأبطال وصلت نسبة التنفيذ 50%، و2 كوبري بقرية الأبطال، وصلت نسبة التنفيذ 10 %.

و بالنسبة لقرية السلام وتوابعها ضمن حياة كريمة بالقنطرة شرق، وصلت نسبة تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية به إلى 90%، وخزان مياه الشرب بالقرية سعة 500 م3، 70%، ومدرسة خالد بن الوليد، توسعة 22 فصل، ونسبة التنفيذ بها 70 %، وفى قرية التقدم وصلت نسبة تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية، وأعمال التشييد والبناء بمركز شباب القرية، والمجمع الزراعي ومركز طبي القرية إلى 90 %.