شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 معلومات عن "وصَّلها" أحدث خدمات البريد لنقل منتجات التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة بريدية جديدة تحمل اسم "وصلها"، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى والجغرافية المكانية لنقل طرود منتجات التجارة الإلكترونية، ويقدم الخليج 365 أبرز 7 معلومات عن الخدمة الجديدة.

1- خدمة وصلها هى إحدى الخدمات اللوجستية البريدية التى يقدمها البريد المصرى لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية، سواء التجار أو العملاء، وذلك من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الإنترنت من البائع إلى المستهلك، بالإضافة إلى خدمة كافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى.

2- يمكن الاستفادة من الخدمة من خدمة شحن وتوصيل من خلال تطبيق "وصلها"، وموقع البريد المصرى عبر منصة "وصلها" الرقمية.

3- يمكن تسجيل طلب شحن من الباب إلى الباب عبر الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصرى 16789 وكذلك الاستعلام عن الخدمة وطلب الخدمة من خلال تقنية "شات بوت".

4- تمكّن خدمة "وصلها" التجار والصناع من إنشاء طرودهم إلكترونيًا وطباعة بوليصة الشحن وطلب مندوبى البريد لاستلام الطرود من موقع الإنتاج أو شحنها من خلال أقرب مكتب بريد بسهولة ويسر.

5- تقدم خدمة وصلها للتجار والصناع طلب تحصيل مبلغ معين عند التسليم ليقوم البريد المصرى بتحصيل المبلغ وإيداعه فى حساب العميل لدى البريد المصرى، سواء فى حساب توفيرى أو حساب جارى أو بطاقة دفع مسبق.

6- تم تدعيم أسطول البريد بعدد 168 سيارة مزودة بمراقبة الميدانية، حيث يمكن من التتبع الحى لسيارات أسطول البريد المصرى مراقبة حركة السيارات والتزامها بالسرعة والنطاق الجغرافى المحددة لها، كذلك المهلة الزمنية المخطط لها وفقًا لحركة المرور.

7- يتم إدارة عمليات حركة أسطول النقل البرى الخاص بالبريد المصرى رقميًا، ليس فقط من خلال تقنيات التتبع بل أيضًا باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى وذلك بتخطيط خطوط السير باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وإصدار أمر التشغيل اليومى رقميًا ومراقبة الحركة، بالإضافة إلى إنشاء نطاقات جغرافية محددة لحركة السيارة وإطلاق إنذار فى حالة الخروج عن النطاق المحدد.