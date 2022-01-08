شكرا لقرائتكم خبر 3 فرص عقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 فرص عقارية كبرى في مدينة الرياض، أعلن عنها مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، حيث سيقام المزاد تحت إشرافه غدا (10 يناير 2022). ويعرض المزاد فرصا استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والمميزة وذات المواقع الاستراتيجية، بمساحات كبرى تقدر بأكثر من 20 ألف م2. وتتمثل المزادات في نصف رأس بلك عبارة عن مجمع لصالات عرض ميزانين ومكاتب على الدائري الشمالي بحي النخيل، ورأس بلك لفلل سكنية فاخرة بحي الازدهار، ورأس بلك لمبنى تجاري يحتوي مركزا للصيانة وصالات عرض بحي العروبة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

كانت هذه تفاصيل خبر 3 فرص عقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.