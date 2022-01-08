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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ورشة عمل تحت عنوان «فن التحكيم ومهارات المحكم» بالتعاون مع مركز كيميت للتحكيم الدولي خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير الحالي، بمشاركة مسؤولي غرف التجارة والصناعة العربية وعدد من مديري الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومستشاري الهيئات القضائية والمؤسسات التحكيمية ونقابات المحامين من عدة دول عربية. وستناقش الورشة على مدى أربعة أيام عددا من الموضوعات المهمة، من بينها أهمية التحكيم في حسم المنازعات وشرح طبيعة اتفاق التحكيم وشروط صحته وآثاره وضوابطه، وصياغة اتفاق التحكيم والتمييز بين صور اتفاق التحكيم، والإشكاليات المتعلقة باتفاق التحكيم وتطبيق إجراءات اختيار المحكم وهيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها في المحكم، ومعرفة كيفية تنفيذ حكم التحكيم ورفع دعوى البطلان.



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