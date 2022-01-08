الاقتصاد

هيئة الاتصالات

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- بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية للقطاع الخاص والأفراد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022، لافتة إلى أتمتة جميع إجراءات الانتقال.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد لا يشمل النطاقات الحكومية والتي ستنقل إلى هيئة الحكومة الرقمية بحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها، مؤكدة عدم تأثير عملية الانتقال على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

وشددت على أهمية تحديث معلومات المنسق الإداري لاسم النطاق لإتمام عملية الانتقال التي تتيح للجهات المسجلة نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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