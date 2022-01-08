أسعار الذهب ترتفع اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 788 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت خلال بداية التعاملات بقيمة جنيهين في الجرام الواحد، مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي"، إن حركة الذهب بالسوق المحلي تشهد تذبذباً بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري.

وأشار نجيب إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من أعياد الميلاد.

وتراجعت مبيعات الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، بحسب إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم السبت:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 526 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 676 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى 900 جنيه للجرام.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وأغلق سعر الذهب العالمي تعاملات نهاية الأسبوع أمس على ارتفاع بنسبة 0.30%، إلى 1796.5 دولار للأوقية.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.