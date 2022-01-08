ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 24 بـ 900 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم السبت، 8 يناير 2022، بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها للجرام.

يأتي ذلك بعد تعافٍ جزئي في سعر الذهب العالمي مسجلاً مستويات 1796 دولارا، وهو السعر الذي أغلق عليه سوق الذهب في تداولات هذا الأسبوع.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 675 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 788 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 900.75 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6304 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.