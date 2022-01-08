شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مشتركى المحمول يسجل 101 مليون مشترك فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد مشتركي المحمول في مصر سجل 101 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، بينما كان 95.4 مليون مشترك في شهر سبتمبر عام 2020 بزيادة بلغت نحو 4.6 مليون مشترك.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 62.1 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 50.5 مليون مشترك في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 6.6 مليون مشترك.

وكان عدد مشتركي الهاتف المحمول قد سجل نحو 101.20 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ100.78 مليون فى يوليو 2021 و 96.19 مليون فى أغسطس 2020، كما بلغ عدد مستخدمى الانترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى 62.66 مليون مستخدم بنهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ60.10 مليون مستخدم في يوليو 2021 و 50.61 مليون في أغسطس 2020.