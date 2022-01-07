شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات دولار صادرات مستهدفة لقطاع الكيماويات بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن وضع المجلس استراتيجية للفترة (2022 -2025) من أجل تنمية صادرات القطاع والعمل على فتح أسواق جديدة خلال الفترة المذكورة، وتحقيق قيمة تصديرية تصل لأكثر من 10 مليار دولار (كحد أدنى) لقطاع ‏الكيماويات.

وأضاف المجلس التصديري، في تقرير حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه من المستهدف تحقيق نمو يصل إلى 20% سنوياً (كحد أدنى)، ويعتمد المجلس في تحقيق ‏مستهدفاته على خطة للتسويق تعتمد على العديد من الآليات وتتلخص في الدخول لأسواق جديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، من خلال البعثات والأسابيع التجارية، والمعارض الدولية المتخصصة، والمعارض المتجانسة، وبعثات المشترين من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصرين ‏والمستورين من مختلف الدول سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس للشركات المصرية، أو ‏من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية.

وأشار إلى أن المجلس في خطته وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي ‏تتلقى طلبياتها من خلال ‏منصات البيع ‎ Ecommerce - B2B‎ للقطاعات الصناعية لزيادة ‏الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة ‏كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية ‏السفر والتنقل بين العديد من الدول.‏

وتابع أنه سيتم تنفيذ مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية تتضمن عقد ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات ‏المناظرة للتعريف ‏بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة منها للنفاذ للأسواق ‏العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية والتصديرية للشركات.‏