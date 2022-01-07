شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 يناير 2022 وعيار 21 بـ786 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7 يناير 2022، استقرار ملحوظ عقب تراجع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية أمس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 786 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.

وكانت أسعار سجلت هبوط أمس لجميع الأعيرة في التعاملات الفورية للذهب، مع استمرار تراجع سعر خام الذهب عالميًا إلى مستويات دون 1790 دولار للأونصة مقابل 1801 دولار، وهذا السعر قابل للتغير بسرعة نتيجة الأحداث الاقتصادية واستمرار التداول على المعدن الأصفر.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيهًا.

أسعار الذهب على مدار 24 ساعة شهدت أيضا حوالي 7 جنيهات في سوق الصاغة لجميع الأعيرة المتداولة، لتنزل الأسعار إلى 793 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، ثم تراجع جديد اليوم اليوم إلى مستوى 786 جنيها حتى هذه اللحظة، مع إمكانية تغير جديد في الأسعار خلال الساعات القادمة.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف اليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كذلك يضاف على الذهب عند شراءه الدمغة ورسوم تصل إلى تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه في الجرام من عيار 21.