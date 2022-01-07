شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ سبتمبر الماضى.. تراجع حاد فى سعر "بيتكوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العملة المشفرة "بيتكوين" تراجعا كبيرا، اليوم الجمعة، حيث هوى سعرها إلى نحو 41 ألف دولار، لأول مرة منذ شهر سبتمبر الماضى.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" تراجعت "بيتكوين" بنسبة 3.5 بالمئة، لتصل إلى 41598.86 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 40 بالمئة مقارنة بمستواها القياسي الذي وصل إلى نحو 69 ألف دولار في 10 نوفمبر الماضي.

كما شهدت ثاني أكبر عملة مشفرة وهي "إيثريوم"، تراجعا بنسبة تصل إلى 8.3 بالمئة مسجلة أقل من 3200 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر.

ويؤثر سعر "بيتكوين" في العادة على بقية أسعار العملات الرقمية المشفرة التي غالبا ما ترتفع وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض سعر أكبر عملة مشفرة.