شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة انعقاد جلسة تداول أسواق المال الإماراتية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأسواق الإماراتية، اليوم الجمعة، أول جسة تداول بعد تطبيق مواعيد التداول الجديدة من يوم الاثنين إلى الجمعة، لمدة 5 ساعات بين العاشرة صباحاً والثالثة من بعد الظهر.

ويدعم نظام العمل الجديد مرحلة النمو التي يشهدها السوق، كما يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين في سوق دبي المالي، حيث يمثلون 50% من حجم التداولات في السوق ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية.

وتم اعتماد النظام الجديد لساعات التداول بعد التشاور مع المتعاملين في السوق، بما في ذلك العديد من المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، كما أن النظام الجديد يعزز بدوره من تنافسية السوق إقليمياً وعالمياً ويدعم عملياته مع أسواق المال العالمية.

يذكر أن شركة سوق دبي المالي أصبحت شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم.

وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة، وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول"DFM"