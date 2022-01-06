حصر 73 نمطا للتستر في المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت ورش عمل أقامها اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرف التجارية بالمناطق إلى حصر أكثر من 73 نمطا من أنماط التستر في المناطق، وذلك حسب تصنيف البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقطاعات والأنشطة التجارية التي يكثر فيها التستر بما يعزز تركيز جهود المكافحة والتوعية فيها.

وقادت خلال الفترة الماضية الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في اتحاد الغرف والغرف التجارية بالمناطق بالتوازي مع الجهات الحكومية الأخرى جهودا كبيرة في دعم توجهات البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يشرف عليه وزير التجارة، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات الموجه لأصحاب الأعمال السعوديين والمتستر عليهم والمنشآت الاقتصادية شملت إنشاء لجان لمكافحة التستر ووحدات لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم بالغرف التجارية، وعقد عدد من ورش العمل التوعوية، فضلاً عن تفعيل دور اللجان الوطنية ومجالس الأعمال في الاتحاد.

35 ورشة

وعلى صعيد التوعية والتثقيف جرى عقد 35 ورشة عمل للجان وبمقرات الغرف التجارية، شارك بها أكثر من 1000 مشارك تركزت على التعريف بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر والفترة التصحيحية، وتحديد أنماط التستر التجاري والقطاعات الاقتصادية الأعلى تسترا، بالإضافة إلى التعريف بالآثار السلبية المترتبة على التستر من الناحية الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

27 لجنة

فيما تم إنشاء 27 لجنة لمكافحة التستر بالغرف التجارية بلغ عدد أعضائها أكثر من 324 عضوا من أصحاب الأعمال، حيث قامت تلك اللجان بإصدار تقارير عن أوضاع التستر بالمناطق ونشر استبيانات لدراسة معرفة مجتمع الغرف بالبرنامج والفترة التصحيحية، بجانب تقديم أكثر من 18 ملاحظة وتوصية للجهات المعنية تم اعتماد العمل بعدد منها أبرزها خفض اشتراط الإيرادات لمن يرغب بالحصول على رخصة استثمار أجنبي من 10 ملايين إلى 2 مليون ريال، وإعفاء منشآت تجارة الجملة والتجزئة والنقل من استيفاء متطلب توفير رأس المال للتحول لمستثمر أجنبي، وإيجاد قائمة من المحامين لتقديم الدعم القانوني للراغبين في تصحيح أوضاعهم وذلك من خلال التعاون بين الاتحاد والهيئة السعودية للمحامين، بجانب اعتماد منصة أجير لتوفير العمالة للمنشآت ومن أهمها القطاع الزراعي.

18 وحدة

ولعبت الوحدات الخاصة التي تم إنشاؤها في الغرف التجارية لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم دورا مهما في تقديم الدعم والاستشارة، وبلغ عددها 18 وحدة يعمل بها أكثر من 47 موظفا تم تدربيهم من قبل البرنامج والاتحاد، وإنشاء خط ساخن بين الفريق والاتحاد لتسريع التواصل، حيث بلغ عدد الزيارات والاتصالات الواردة لتلك الوحدات أكثر من 1800، وعدد الخدمات المقدمة نحو 2500 خدمة وتواصلت مع تلك الوحدات جنسيات مختلفة بلغت 8 جنسيات.

42 مقطعا

وفي الوقت ذاته أطلق الاتحاد والغرف التجارية حملات إعلامية مكثفة من خلال مختلف المنصات الإعلامية للتعريف بالفترة التصحيحية ومزاياها والتحذير من العقوبات المترتبة على التستر وأضراره الاقتصادية، وبلغت أكثر من 523 تغريدة، وأكثر من مليون رسالة نصية للمنتسبين بالغرف، وأكثر من 42 مقطعا مصورا تم نشره في منصات التواصل المختلفة للاتحاد والغرف.

الجدير بالذكر أنه تم في وقت سابق تمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية تنتهي في 16/2/2022م كفرصة إضافية للاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام وما يترتب عليها.