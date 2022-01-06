تأهيل 45 متدربا في تخصصات الهندسة والقانون والمحاماة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة السعودية للمهندسين برنامج إعداد وتأهيل المحكمين في نسخته الأولى بمشاركة 45 متدربا من مختلف التخصصات الهندسية والقانونية والمحامين، والذي نفذ حضوريا في الأمانة العامة للهيئة بالرياض على مدى 4 أشهر بواقع 4 مستويات تدريبية.

وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف إلى أن البرنامج يعكس اهتمام الهيئة بجانب البرامج التدريبية لتطوير الكوادر البشرية في مختلف التخصصات الهندسية وتخصصات التحكيم التي من شأنها دعم مستهدفات القطاع الهندسي وقطاع التحكيم.

وبين أن برنامج المحكمين صمم بناء على مجموعة من الركائز الأساسية التي تعمل عليها الهيئة أبرزها: دراسة وتحليل واقع مجال التحكيم وتعزيز المهنة وإعداد الكوادر الوطنية في مجال التحكيم، إضافة إلى إحدى النقاط المهمة في البرنامج التي تمثلت في اختيار المدربين أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال، مؤكدا الأثر المهني المتوقع من محتوى البرنامج الذي سيسهم في رفع جاهزية المشاركين في التعامل مع النزاعات والقضايا لممارسة المهنة القانونية باحترافية، فيما حصل المتدربون والمتدربات على تأهيل متكامل ومميز خلال مدة البرنامج في جميع مجالات التحكيم.

وأوضح أن البرنامج تناول خططا منهجية عبر جوانب نظرية وعملية تدعم مستوى أداء المتدربين والمتدربات أثناء البرنامج بشكل إيجابي من خلال محتوى المحاضرات وورش العمل و التطبيقات العملية لجميع المستويات، إضافة إلى إجراء الاختبار النهائي المرتبط بقطاعات التحكيم بما يحقق مصلحة الملتحقين بالبرنامج من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة للبرنامج نحو تحقيق تنمية قدراتهم ومعرفتهم بالمهارات اللازمة والطرق العلمية المناسبة في مجال التحكيم.