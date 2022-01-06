منع دخول 1.8 مليون منتج مخالف لكفاءة الطاقة والسلامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال عام 2021 بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي جرى منع دخولها خلال عام 2020.

وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال عام 2021 (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها (1،706،653) منتجا، فيما بلغت كمية «أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات» (49،423) منتجا، وبلغ مجموع «الإطارات» (105،881) إطارا، كانت جميعها مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.

وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه الإجراءات المتخذة حيال المنتجات المخالفة لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة -كفاءة- ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

منع دخول منتجات مخالفة:

الفترة يناير ـ ديسمبر 2021

27 % نسبة الزيادة عن 2020

الإجمالي: 1,861,958 منتجا

تتوزع إلى:

1,706,653 منتج إنارة

49,423 جهاز تكييف وغسالات ونشافات وثلاجات وسخانات

105,881 إطارا

الجهات المشاركة:

