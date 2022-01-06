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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1095 موظفا سعوديا تمكنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية من توظيفهم تحت مظلة برنامج «توطين»، من بينهم 465 موظفة، منذ بدء تنفيذ المبادرة في عام 2020م حتى نهاية عام 2021م، بهدف رفع معدل التوطين في قطاع النقل الجوي، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغت نسبة التوطين الحالية في الشركة 82%. وشملت المبادرة توظيف شباب وفتيات الوطن في العديد من الوظائف التشغيلية في ساحات وصالات المطارات، بما فيها: مشغلو معدات الطيران ومراقبو الحمولة وممثلو مناولة الأمتعة وضباط الحركة، إضافة إلى وظائف خدمات العملاء داخل صالات المطارات.

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