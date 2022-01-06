الصندوق الصناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل على شهادة عالمية بصفته أحد أفضل بيئات عمل القطاع العام في المملكة، بفضل بيئته العملية المطورة والمحفزة إيجابيا لكوادره البشرية. وجاء هذا الإنجاز بعد تقييم منظمة «Great Place to Work»، لصندوق التنمية الصناعية السعودي وفقا لمعايير الموارد البشرية، بالإضافة إلى نتائج استبيان وزع على الموظفين، حصل من خلاله الصندوق على درجة متقدمة بعد تقييمه في مجالات: القيادة، والتعلم، والتطوير، والمزايا، والمسؤولية المجتمعية، والتطور الذاتي للموظفين.

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