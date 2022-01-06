شكرا لقرائتكم خبر المركزي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الورشة مشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية، وتناولت عدة محاور في المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.
واشتملت الورشة على جلستين متتاليتين، نوقش في الجلسة الأولى «الاقتصاد الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة»: مستويات الاستدامة وأهم الفروقات بينها، إضافة إلى أدوات الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي وأهميتها. بينما تناولت الجلسة الثانية جانب «الصكوك وأنواعها ودورها في التنمية المستدامة»، وتطرق فيها إلى نشأة الصكوك وخصائصها ودورها في دعم التنمية المستدامة، والفرق بينها وبين الأصول الأخرى، إضافة إلى أبرز التطبيقات والتجارب الناجحة للصكوك على المستوى المحلي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.