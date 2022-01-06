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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الاستثمار تنظم اليوم السعودي للأعمال، على هامش فعاليات اليوم السعودي في إكسبو دبي 2020، الذي يصادف اليوم الجمعة (7 يناير 2022)؛ بهدف التعريف بجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وذلك تحت مظلة «استثمر في السعودية». ويستضيف اليوم السعودي للأعمال عددا من قادة كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات، وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أجنحة دول مجموعة العشرين؛ للحديث حول الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها: السياحة والتراث والثقافة، ومستقبل الطاقة والتكنولوجيا والإسكان.



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