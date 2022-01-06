شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 15 قطاعًا بالبورصة فى أول أسبوع بعام 2022 على رأسها "التجارة" والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.6%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي الموارد الأساسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 414.7 مليار جنيه إلى 418.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 531.4 مليار جنيه إلى 539.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.