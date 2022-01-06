شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: تراجع أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات فى جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 6-1-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 3 جنيهات.. بالإضافة إلى إطلاق وزارة التخطيط أول دليل باللغة العربية لمصطلحات وتعريفات الحوكمة..وغيرها من الأخبار ..

القومى للحوكمة يطلق أول دليـل باللغة العربية لمصطلحات وتعريفات الحوكمة

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أول دليـل باللغة العربية للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة، والذي يشمل مجموعة كبيرة من المصطلحات المستخدمة في العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الحوكمة.

السياحة والآثار: سقوط جزء من كساء الجدار الشمالى للسور الخارجي للدير فقط

أكد الدكتور أبو بكر عبدالله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن السور الخارجي للدير الأبيض بمحافظة سوهاج قائما في حالة مستقرة وأن ما سقط صباح اليوم هو جزء من كساء الجدار الشمالى للسور الخارجي للدير والذي يتقدم الفناء المؤدي للكنيسة الأثرية.

أسعار النفط تسجل 80.70 دولار لبرنت و77.81 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم 80.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.81دولار للبرميل.

جائزة مصر للتميز الحكومى والأزهر الشريف يبحثان المشاركة بجائزة التميز العربى

التقى فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي وقيادات قطاعات مشيخة الأزهر الشريف لبحث آليات مشاركة قطاعات ومشروعات الأزهر بالفئات المختلفة لجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثانية.

وزارة التخطيط تطلق العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كافة البرامج التنمية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

قام المهندس كمال بهحات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بالمشروعات الجارى تنفيذها لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها، ودفع العمل وتذليل أي عقبات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مصادر: من المخطط تصدير 5 شحنات غاز مسال من إدكو يناير الجارى

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول،عن أنه من المخطط تصدير من 4إلي 5 شحنات غاز مسال من مصنع إسالة الغازبإدكو خلال شهر يناير الجاري . وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم تصدير شحنة غاز مسال خلال الأسبوع الجاري .

أسعار الذهب اليوم 6 يناير 2022.. تراجع جميع الأعيرة في سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6 يناير 2022 استمرار تراجع سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي، حيث هبطت أسعار الذهب لجميع الأعيرة بحوالي 3 جنيهات في التعاملات الفورية للذهب، مع استمرار تراجع سعر خام الذهب عالميا إلي مستويات دون 1800 دولار للأونصة قبل أن يتعافي الذهب جزئيا إلي 1801 دولار الآن، وهذا السعر قابل للتغير بسرعة نتيجة الأحداث الاقتصادية واستمرار التداول على المعدن الأصفر.