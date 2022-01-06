شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة مصر للتميز الحكومى والأزهر الشريف يبحثان المشاركة بجائزة التميز العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي وقيادات قطاعات مشيخة الأزهر الشريف لبحث آليات مشاركة قطاعات ومشروعات الأزهر بالفئات المختلفة لجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثانية.

وخلال اللقاء أوضحت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي ومنسق جائزة التميز العربي بجمهورية مصر العربية؛ الفئات المختلفة للجوائز الفردية والمؤسسية، إضافة إلى آليات المشاركة وكتابة طلب الترشح على الموقع الإلكتروني حسب المتطلبات المدرجة.

واستعرض الدكتور أحمد صديق، مسؤول أول التقييم والجودة نبذة عن النماذج العالمية المتعلقة بالتميز الحكومي، والتحديات التي تواجه القطاع الحكومي لتطبيق منظومة التميز، ومميزات المؤسسات الرائدة عالميًا، موضحًا المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز العربي والتي تشمل المهام الرئيسية والابتكار، وتحقيق الرؤية والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، ومعيار الممكنات المتكاملة شاملًا النتائج والأداء المؤثر لكل من هذه المعايير، مع توضيح أسلوب التقييم والذي ينقسم إلى قسمين رئيسيين أحدهما خاص بتقييم القدرات والآخر خاص بتقييم نتائج الأداء المؤثر، حيث يتم تقييم القدرات (40%) من خلال ثلاث عناصر رئيسية وهي الفعالية، الكفاءة والتعلم والتطوير، بينما يتم تقييم النتائج (60%) من خلال أربعة عناصر رئيسية وهي: الشمولية والقابلية للاستخدام، وتحقيق النتائج، والتطور في الأداء، والموقع الريادي.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بمجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز والحرص على التواصل والتنسيق المستمر، مشيرًا الى حرص الأزهر على المشاركة بفاعلية في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي على المستويين المؤسسي والفردي.