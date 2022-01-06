شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تطلق العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كافة البرامج التنمية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل منظومة البرامج والأداء، لذا حرصت على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لها، وذلك من خلال قانون التخطيط العام الذي أكد على تبني منهجية البرامج والأداء بشكل واضح لضمان التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري في إطار خطة متكاملة، وكذا إنشاء وحدة البرامج والأداء بالوزارة، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية لتعزيز قدرات العاملين في مختلف الجهات الحكومية، استفاد منها أكثر من 4 آلاف من مسؤولي التخطيط والمتابعة.

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه للمرة الأولى يتم تضمين تقارير متابعة موازنة البرامج والأداء للأعوام الثلاثة الأخيرة (18/2019 – 20/2021)، مؤشرات لقياس أداء الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، مبيناً أن العدد الأول من تقرير متابعة موازنة البرامج والأداء، خاص بوزارة الموارد المائية والري، ويتضمن الملامح الأساسية لكافة البرامج التي تنفذها الوزارة وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية عن الاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج على حدة.

ويوضح التقرير، أنه تم تنفيذ 12 برنامجاً فرعياً من خلال 7 جهات تابعة لوزارة الموارد المائية والري، بتكلفة كلية تقدر بنحو 48.5 مليار جنيه (يخص الباب السادس منها نسبة 55%)، خلال الفترة (18/2019 – 20/2021)، نتج عنها الانتهاء من تنفيذ 735 مشروعاً تنموياً، بتكلفة كلية 11.4 مليار جنيه (منها 277 مشروعاً في (20/2021) بتكلفة 5.8 مليار جنيه).

واستعرض التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، أهمها حفر مسار الترعة الفرعية رقم 4 بطول 9كم بتوشكى، وحماية منطقة الطور من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء 6 بحيرات صناعية و3 سدود تخزينية بمحافظة البحر الأحمر، وإحلال وتجديد محطة ري الخيام بمحافظة سوهاج، وإنشاء محطة طلمبات رفع فارسكور الجديدة بمحافظة الدقهلية، لافتاً إلى محافظة أسوان من أكبر المحافظات المستفيدة من المشروعات المُنفذة، بنحو 84 مشروعاً بتكلفة تزيد عن 3 مليار جنيه، تليها البحيرة بنحو 68 مشروعاً بتكلفة 663.5 مليون جنيه، ثم البحر الأحمر بعدد 9 مشروعات بتكلفة 615 مليون جنيه، والدقهلية بعدد 53 مشروعاً بتكلفة 587.5 مليون جنيه، والإسماعيلية 16 مشروعاً بتكلفة 549.3 مليون جنيه، وكفر الشيخ 44 مشروعاً بتكلفة 446.7 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه في إطار جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، تم الانتهاء من تغطية 17 كم من الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، وتنفيذ حمايات بطول 71 كم للسواحل والشواطئ، وتغذية شواطئ بطول 16.8 كم من ناتج عمليات التكريت، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 2622 فعالية (ندوات، أفلام، نشرات، حملات إعلانية) لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وتحسين استخدامها.

وأكد التقرير اهتمام الدولة بدمج البعد البيئي في الخطط التنموية وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 2.2 ألف كم استفاد منها 1.4 مليون فدان، منها 1.9 ألف كم في (20/2021)، في 21 محافظة، أهمها المنيا، بني سويف، قنا، أسوان، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، فضلاً عن صيانة وتطهير 22.3 ألف كم من الترع ومخرات السيول.

وأشار التقرير إلى توفير 13.6 مليار م3 من المياه الجوفية، تم استغلالها في زراعة 850 ألف فدان، منها 400 ألف فدان في (20/2021)، في محافظات (المنيا، أسيوط، مطروح، الوادي الجديد)، لافتاً إلى استفادة 37 ألف مواطن من مشروعات تطوير وتنمية سيناء.