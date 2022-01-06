شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 6-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 6-1-2022، أمام الجنيه المصرى وذلك لعدم وجود تعاملات داخل البنوك المصرية خلال الإجازة الرسمية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.63 للشراء، 17.83 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 17.63 للشراء، 17.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.15 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 49.54 جنيه للشراء، و52 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.