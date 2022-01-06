تكامل بين مدينتي العلوم والتقنية والطاقة الذرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اتفاقية لتحقيق التكامل وتسخير إمكاناتهما ومواردهما لتحقيق طموحات ومستهدفات المملكة في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة.

ووقع الاتفاقية وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله السواحة، بحضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، وعدد من مسؤولي المدينتين.

ويأتي التكامل بين منظومة الطاقة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة الرائدة قائدا عالميا في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، وباعتبار المدينة تعد المعمل الوطني، وتأكيدا للثقة في قدرات أبناء وبنات الوطن في منظومة الطاقة وفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تنفيذ المشروعات والدراسات في المجالات البحثية والتقنية المتعلقة بالأمن الوطني، والأمن المائي، والرصد الإشعاعي، وتطوير تقنياتها بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة، والوصول إلى مزيج طاقة مثالي بحلول 2030.

ووفق الاتفاقية سيقوم الجانبان بالاستفادة من معهد الأبحاث ومفاعل الأبحاث ومرافقهما، وكذلك وضع الخطط التشغيلية المتعلقة بها بما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: بناء القدرات البشرية، التقنية، البحثية، تبادل الخبرات العلمية، إقامة البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، كذلك تجهيز المختبرات والمعامل البحثية وتطويرها، وتقديم الاستشارات بما يخدم مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، بما فيها المشروع الوطني للطاقة الذرية ومشاريع الطاقة المتجددة.

وستطور المدينة المحتوى والتخصصات البحثية المتعلقة بمجالات الطاقة الذرية والمتجددة وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، لتنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة بهذا المجال.

ماذا تضمنت الاتفاقية:

