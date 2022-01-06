شكرا لقرائتكم خبر منصة قاعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منصة قاعدة البيانات المالية «Refintive Eikon» دشنتها جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بقسم التمويل بكلية الاقتصاد والإدارة، لرفع جودة المخرجات البحثية لطلبة الدراسات العليا وخصوصا برنامج ماجستير التمويل والاستثمار التطبيقي.

وتهدف المنصة إلى تطوير برامج الماجستير من خلال تقديم منهج شامل يدمج المفاهيم المالية المتقدمة والأساليب الكمية مع ممارسات الأعمال للطلاب، وإكسابهم المهارات الأساسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في عالم المالية والاستثمار، بما يدعم رؤية 2030، ومنحهم معرفة عميقة بالسياسة النقدية والمالية والتجارة.

وتسعى المنصة عبر البرامج التي تقدمها الكلية لإعداد كفاءات رائدة ومبدعة ومتمكنة من التحليل المالي والنقدي وفق أحدث الممارسات المهنية والدولية، وتعزيز وتطوير قدرات الخريجين على اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، وتحديد طرق تمويلها وفق أفضل البدائل، ورفع مستوى مهارات الطلاب في التواصل الشفهي والمكتوب والمرئي؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.