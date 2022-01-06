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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معهد الصناعات الغذائية وقّع اتفاقية تدريب وتوظيف مع أسواق «النخبة Prime»، بهدف وضع آلية تعاون مشترك في تعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية التي تتناسب مع احتياج سوق العمل. وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم العقيلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة خلف الخلف، بحضور عدد من مسؤولي المعهد والشركة. وأكد العقيلي أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة، حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي، وهو ما سيعمل المعهد على تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.

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