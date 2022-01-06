شكرا لقرائتكم خبر 280 مؤشرا و618 جدولا على منصة قاعدة البيانات الإحصائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة «قاعدة البيانات الإحصائية» لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة.

واشتملت المنصة في المرحلة الأولى من إطلاقها على 151 موضوعا إحصائيا و618 جدولا إحصائيا، و280 مؤشرا إحصائيا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، بحيث تكون البيانات محدثة باستمرار وفقا لآخر المنتجات الإحصائية التي قامت الهيئة العامة للإحصاء بنشرها وإتاحتها أخيرا، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.

وتستثمر المنصة أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الصناعي في العالم للبحث في محتوياتها بمزايا تقنية فريدة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتوفر المنصة لمستخدميها من مختلف الفئات تجربة تفاعلية متميزة؛ إذ تسمح لهم بالوصول إلى جميع البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء والاطلاع على معطياتها الوصفية بكل يسر وسهولة.

وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية.

وتتيح منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) لمستخدميها الاطلاع على تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وتحتوي المنصة باعتبارها قاعدة بيانات موحدة وشاملة على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمعرفية، وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي إطلاق منصة «قاعدة البيانات الإحصائية» كمنصة الكترونية موحدة في ظل حرص الهيئة العامة للإحصاء على تسخير جميع البيانات من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد.

وتشهد المنصة إقبالا كبيرا من الباحثين والمستخدمين منذ إطلاقها أخيرا، وسوف تعود هذه المنصة بالنفع على المجتمع كله سواء المؤسسات أو الأفراد؛ فهي منصة رقمية للبيانات، تتيح لكافة شرائح المستخدمين المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة يسهل التعامل معها والوصول إليها بيسر وسهولة عن طريق رابط الكتروني يدخل عليه المستخدم، ثم يقوم بالبحث عن الموضوع الإحصائي الذي يهتم به، ومن ثم يمكنه الوصول إلى البيانات والمؤشرات والجداول الإحصائية ذات العلاقة.

وتتبع منصة «قاعدة البيانات الإحصائية» أفضل الممارسات الإحصائية الدولية فيما يتعلق بمعايير نشر البيانات، وتوفر أدوات سهلة الاستخدام لتصميم ومشاركة التقارير المتاحة.