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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي عقد بالتعاون مع معهد الاقتصاد الإسلامي ورشة عمل مشتركة تحت عنوان «تطوير قطاع المالية الإسلامية: الممكنات والفرص المستقبلية». وفي بداية الورشة التي افتتحها عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد نصيف، تناول وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، التطور الكمي لصناعة المالية الإسلامية، إذ شهدت صناعة المالية الإسلامية نموا كميا في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، وبلغ حجم أصولها نحو 10.1 تريليونات ريال (2.7 تريليون دولار) في 2020م، وفقا لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.



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