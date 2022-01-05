شكرا لقرائتكم خبر عن "سامسونج" تكشف عن تشكيلتها الجديدة من الشاشات متعددة الاستخدامات خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ◄ الطرازات الجديدة من شاشات الألعاب Odyssey والشاشات الذكية والشاشات عالية الدقة تجمع بين جودة الصورة المذهلة وميزات الاستخدام السلسة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، عن تشكيلتها الجديدة للعام 2022 من أحدث ابتكاراتها في مجال الشاشات المخصصة متعددة الاستخدامات والتي تجسد ريادتها على مستوى القطاع. وتوفر المجموعة الجديدة من الشاشات متعددة الاستخدامات جودة صورة مذهلة وميزات عديدة سلسة تمنح المستهلكين مزيداً من الخيارات التي تناسب احتياجاتهم.

وتوفر تشكيلة شاشات 2022 للمستهلكين أفضل التجارب أثناء العمل أو اللعب أو مشاهدة المحتوى في المنزل. وتتضمن أحدث الشاشات التي طورتها سامسونج ميزات جديدة لتحسين تجارب الألعاب والارتقاء بمستوى الأداء، بالإضافة إلى وظائف ذكية للمحترفين مثل لوحة الإضاءة الخلفية Quantum Mini LED وتقنية HDR 2000 في شاشة Odyssey؛ والميزات الذكية إضافة إلى ميزة بيئة العمل المريحة في الشاشات عالية الدقة.

وقال هي سونغ ها، النائب التنفيذي للرئيس لوحدة شاشات العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات: "تمثل تشكيلة سامسونج من الشاشات للعام 2022 الجيل الأحدث من ابتكاراتنا في مجال الشاشات متعددة الاستخدامات، التي صممت بدقة لكي تتناسب مع متطلبات المستهلكين واحتياجاتهم المختلفة، سواءً محبي الألعاب أو المصممين المحترفين وغيرهم، ومع استمرار تطور عالم العمل والترفيه، نحن فخورون بتقديم شاشات تعزز تجارب المستخدمين من راحة منازلهم".

شاشة The Freestyle

شاشة محمولة جديدة بالكامل تقدم تقنية تُعد الأولى من نوعها من حيث المرونة، لتضمن أفضل مستويات العرض والترفيه للعملاء الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بمحتوى الفيديو والصوت في كل مكان يذهبون إليه، وهي عبارة عن جهاز للعرض مزود بنظام صوت ذكي وجهاز الإضاءة المحيطة التي تأتي جميعها مدمجة في جهاز واحد محمول يمتاز بخفة الوزن، إذ يبلغ وزن الشاشة 830 غراماً فقط، ما يسمح بتغيير أي مساحة إلى شاشة بسهولة تامة. ويسمح حامل الشاشة متعدد الاستخدامات بالدوران حتى 180 درجة، ليتيح للمستخدمين عرض فيديو عالي الجودة في أي مكان، بما في ذلك الطاولات أو الأرضيات أو الحوائط أو حتى الأسقف، من دون الحاجة إلى الاستعانة بشاشة منفصلة.

ويأتي هذا الجهاز معززاً بخاصية ضبط الانحراف التلقائي الكاملة والتسوية التلقائية بفضل توظيف التكنولوجيا الرائدة في الصناعة. وتسمح هذه الميزات للجهاز بضبط شاشته تلقائياً على أي سطح وبأي زاوية، ما يوفر صوراً متناسبة تماماً في كل مرة. وإضافة إلى ذلك، تسمح ميزة التركيز التلقائي للجهاز عرض صورة واضحة تماماً على أي سطح وفي أي زاوية يصل حجمها إلى 100 بوصة، كما يأتي مع وحدة أشعة سلبية مزدوجة تضمن صوتاً يمتاز بالنقاء والعمق من دون أي تشويه، كما يتيح إشعاع الصوت على مستوى 360 درجة للعملاء، ليساعدهم على الاستمتاع بتجربة صوت تحاكي تجربة السينما بغض النظر عن مكان وجودهم.

ويشتمل جهاز Freestyle على ميزات التلفزيون الذكي المتاحة على أجهزة سامسونج، إلى جانب خدمات البث الضمنية وميزات النسخ المتطابق والبث المتوافق مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android و iOS. وبذلك، يكون أول جهاز عرض محمول في الصناعة معتمد من قبل شركاء OTT العالميين الرئيسيين، كما يعد أول جهاز عرض يتضمن خاصية التحكم بالصوت عن بعد، ما يتيح للمستخدمين اختيار خدمات مساعدي الصوت المفضلين لديهم عند استخدام الجهاز بدون استخدام اليدين.

شاشة الألعاب Odyssey Neo G8

باعتبارها أول شاشة ألعاب منحنية على مستوى العالم بدقة K4 وتقنية 1000R ومقاس (3,840x2,160) مع معدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية، وتدشن شاشة Odyssey Neo G8 مقاس 32 بوصة فصلاً جديداً من التميز في عالم شاشات الألعاب، ما يمنح المستهلكين تجربة ألعاب استثنائية بأداء فائق الوضوح، ويتوافق أداء الشاشة الجديدة مع جودة الصورة المذهلة المعززة بأضواء لوحة Quantum Mini LEDs، وتقنية Quantum HDR 2000 مع مستوى سطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين ثابتة من مليون إلى واحد، ما يساعد على إبراز أدق التفاصيل.

تم تصميم شاشة Odyssey Neo G8 الجديدة بلغة تصميم مشابهة للغة المستخدمة في شاشة Odyssey Neo G9، ما يوفر مظهراً خارجياً أبيض أنيقاً يبرز حتى عند إيقاف تشغيله. وتنتقل الألوان الجميلة من الشاشة إلى بيئة المستخدم الحقيقية باستخدام إضاءة CoreSync.

الشاشة الذكية M8

تتميز الشاشة الذكية M8 للعام 2022 والتي تأتي بمقاس 32 بوصة في الطراز M80Bبتصميمها فائق النحافة، حيث يبلغ سمكها 11.4 مللي فقط، وتأتي بلون أبيض دافئ جديد يناسب كل مكان بشكل مذهل، وتوفر لوحة UHD الرائعة نطاقاً لونياً بنسبة 99٪ مع دعم 1.07 مليار لون بمعدل سطوع 400 شمعة في المتر المربع، ما يساهم في عرض مقاطع الفيديو أو المستندات أو الصور بدقة واقعية.

وتم دمج ميزات التلفزيون الذكي وتطبيقات الإنتاجية مباشرة في الشاشة، ما يوفر للمستخدمين تجارب سلسة سواءً عند استخدام الشاشة للترفيه أو العمل، كما تعمل الشاشة أيضاً كنقطة تحكم لمنصة SmartThings، حتى بدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. وتُعد الشاشة الذكية M8 مقاس 32 بوصة خياراً رائعاً للعمل عن بُعد، حيث تأتي مزودة بكاميرا SlimFit المغناطيسية المتحركة التي تتيح مكالمات فيديو فائقة الوضوح عند العمل من المنزل. ويدعم تطبيق Video Call المدمج تطبيقات الاتصال الأكثر شيوعاً، بما في ذلك Google Duo. وبفضل منفذ USB من النوع C الذي يتيح توصيلات شحن بقدرة 65 واط، توفر الشاشة الذكية M8 تجربة مبسطة لمنصة عمل شاملة لا تتطلب قاعدة إرساء إضافية.

شاشة S8 عالية الدقة

توفر الشاشة عالية الدقة S8 من سامسونج طراز S80PB المتوفرة في مقاسات 27 و32 بوصة، أداء UHD بمستوى احترافي للمبدعين والمصممين الذين يحتاجون إلى أعلى مستويات الدقة والمدى عند العمل في المكتب أو المنزل. وتضمن شاشة S80PB، والتي توفر ما يصل إلى 98٪ من التدرج اللوني DCI-P3، نطاقاً واسعًا للغاية من الألوان الغنية والمتباينة، ونظراً لكونها أول شاشة في العالم تحصل على اعتماد مؤسسة UL (Underwriter Laboratories) كشاشة خالية من الوهج، يتم تطبيق تقنية العرض Matte Display على الجزء العلوي من اللوحة، ما يقلل من انعكاس الضوء حتى في حالة عدم استخدام غطاء الشاشة، لتوفير بيئة عمل خالية من التشويش.

ويتميز طرازا الشاشة الجديدة بمنفذ شحن USB من النوع C بقدرة 90 واط ومنافذ LAN لمساعدة المستخدمين على إنشاء محطة عمل مبسطة يمكنها شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة، وتم تصميم الشاشة وفقاً لمعايير جميعة VESA الخاصة بالتركيب، بالإضافة إلى حامل قابل لضبط الارتفاع (HAS) يتميز بنقاط التحكم في الإمالة والدوران والدوران المحوري، ويمكن للمستخدمين تركيب شاشتهم بما يتناسب مع أي بيئة.