أخبار البورصة اليوم الأربعاء 5-1-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.853 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المشروعات الصناعية والهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.853 مليار جنيه. البورصة تربح 5.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.853 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 371.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.37% والعرب على 10.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2168 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14398 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4757 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4298 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1143 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 15 ألف سهم، 85 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المنصورة للدواجن 200 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 6 آلاف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 15 ألف سهم، 85 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المنصورة للدواجن 200 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 6 آلاف سهم.