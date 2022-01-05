شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركي تحرر محاضر ضبط زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار الجهود الميدانية المتتالية التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية في مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة ، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالإشتراك مع الإدارة المركزية لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناءا على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مباحث الأموال المستردة وإدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام بعض المحلات بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم .

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء وائل الرفاعى والرائد عمر عطيتو و الرائد همام حماد وقوة من رجال الشرطة السريين ، ولجنة من الادارة العامة للمكافحة بتكليف من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وعادل عبد الفتاح ومحمد جاب الله ووليد والى ومحمد فواد وأحمد صلاح وطارق عبد العزيز وإيهاب عبدالله وإسلام شكرى و خالد عويس مفتشى إدارة مكافحة التهرب الجمركي ، حيث تم ضبط 141 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 مليون و٢٣٦ ألف و 724 جنيه .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ٥ محضر ضبط جمركي أرقام 1646 و 1647 و 1648 و 1649 و 1650 لسنة2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهمون بطلب تصالح وتم سداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.