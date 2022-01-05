شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقى نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.853 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المشروعات الصناعية والهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المشروعات الصناعية والهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقى نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.853 مليار جنيه. البورصة تربح 5.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقى نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.853 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 371.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.37% والعرب على 10.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2168 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14398 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4757 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4298 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1143 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 116.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.03%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 20.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.405 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.92%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.23%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العقارية للبنوك الوطنية بسعر إغلاق 25.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 34.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 20.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.32%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.26%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 11.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.26%.