شكرا لقرائتكم خبر المملكة القابضة تبيع نصف حصتها في فورسيزونز مقابل 8.29 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت إحدى شركات «المملكة القابضة» التابعة بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة واستلام المتحصلات النقدية البالغة 8.29 مليارات ريال، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية واكتمال إجراءات البيع.

وذكرت الشركة في بيان على «تداول»، أنه سيتم الاعتراف بالمكاسب المتوقعة والبالغة 5.9 مليارات ريال خلال الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت «المملكة القابضة» في سبتمبر الماضي، أن إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المملكة للاستثمار، وقعت اتفاقية بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة بما يعادل 23.75% بقيمة إجمالية تبلغ 8.29 مليارات ريال، واحتفاظها بنسبة 23.75% من ملكية شركة فورسيزونز القابضة.

وعينت الشركة التابعة لشركة المملكة القابضة شركة أفينجتون المالية المحدودة كمستشار مالي، وشركة هوجن لوفلز كمستشار قانوني للصفقة.

وأشارت المملكة القابضة إلى أنها ستستمر كداعم رئيس عبر شركة تابعة لها من خلال امتلاك حصة قدرها 23.75% والإبقاء على ممثلي الشركة في مجلس إدارة شركة فنادق ومنتجعات الفورسيزونز .

وتعود مشاركة المملكة القابضة مع شركة الفورسيزونز Four Seasons Hotels & Resorts إلى عام 1994 حين حددت المملكة القابضة شركة الفورسيزونز في ذلك الوقت كرائد عالمي في قطاع إدارة الفنادق الفاخرة، حيث استحوذت شركة المملكة القابضة على حصة أقلية استراتيجية في فنادق ومنتجعات الفورسيزونز من خلال عرض استحواذ عام وجزئي. وحقق الاستثمار مكسبا للطرفين، حيث ساعدت شركة المملكة القابضة في خطط النمو الاستراتيجية لشركة فنادق ومنتجعات الفورسيزونز من خلال الاستحواذ على عدد من الفنادق الفاخرة الدولية وتطويرها لعلامة الفورسيزونز التجارية، بما في ذلك فندق جورج الخامسGeorge V الفندق المصنف الأول في العالم.

ومنذ عام 2007 أصبحت فنادق ومنتجعات الفورسيزونز مملوكة ملكية خاصة لشركة المملكة القابضة وشركة تابعة لمجموعة كاسكيد Cascade التابعة لبيل غيتس، والمؤسس إسادور شارب.

وتدير شركة الفورسيزونز121 فندقا ومنتجعا، و46 عقارا سكنيا في 47 دولة ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف.