شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.79% في أول أسبوع بعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.02% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 14398.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 4298.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 414.7 مليار جنيه إلى 418.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 531.4 مليار جنيه إلى 539.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.654 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.755 مليار ورقة منفذة على 196 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 51.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.2 مليون ورقة منفذة على 1728 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 44.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 55.47%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 407.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 54.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.2 مليار جنيه، بحجم تداول 826.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 70.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 125.04 ألف عملية.

يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت 4 جلسات خلال الأسبوع الجاري، أول أسبوع في عام 2022، بسبب تعطلها غدًا الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.