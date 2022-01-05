شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.79% في أول أسبوع بعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 531.4 مليار جنيه إلى 539.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.
بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.654 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.755 مليار ورقة منفذة على 196 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 51.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.2 مليون ورقة منفذة على 1728 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 44.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 55.47%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 407.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 54.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.2 مليار جنيه، بحجم تداول 826.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 70.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 125.04 ألف عملية.
يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت 4 جلسات خلال الأسبوع الجاري، أول أسبوع في عام 2022، بسبب تعطلها غدًا الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.