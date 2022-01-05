شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 5 يناير 2022.. عيار 18يسجل 681.5 جنيه بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر سعر الذهب في السوق المصري اليوم عقب ارتفاع في التعاملات الصباحية حوالي 3 جنيهات قبل قليل، وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1820 دولار مقابل 1808 دولار بختام التعاملات أمس.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 908.5 جنيهات.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 18 سجل 681.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6360 جنيهاز

أونصة الذهب 1820 دولارا.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، كذلك يضاف علي الذهب عند شراءه الدمغة ورسوم تصل إلي تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه في الجرام من عيار 21.

ارتفعت أسعار الذهب بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.30 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب في 2021 بنحو 4% مسجلا أسوء أداء في 6 سنوات وأول تراجع في 3 سنوات، وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4% إلى 22.77 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1847.69 دولار.