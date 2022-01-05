شكرا لقرائتكم خبر عن طرح وترسية مشاريع استثمارية بقيمة ملياري ريال خلال جائحة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المشروعات تدعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة

- ارتفاع ملحوظ في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية

- إطلاق مجموعة من الخدمات والمبادرات الاستثمارية الريادية واستقطاب المستثمرين

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح وترسية وتوقيع مجموعة من المشاريع والعقود والمواقع الاستثمارية، خلال جائحة كورونا، حتى الأن، بإجمالي إيرادات أكثر من ملياري ريال، ضمن جهود الأمانة الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بالمنطقة والمساهمة في تنمية المنطقة عبر اشراك القطاع الخاص بالتماشي مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: بأن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية، بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات الغير نفطية وتنويعها.

وأشار الى أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بفتح المظاريف وتوقيع وترسية مجموعة من العقود الاستثمارية بأنشطة متعددة بأكثر من ملياري ريال، إضافة الى العمل على ترسية وتوقيع المزيد من المشاريع الاستثمارية التي تدعم جهود الأمانة المتنوعة لدعم مسيرة النهضة في المنطقة الشرقية.

وقال الجبير بأن هناك ارتفاع ملحوظ في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة من الخليج وأوروبا، مما ساهم في قفزة وتضاعف بالإيرادات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، حيث حققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاث أعوام المتتالية بإنجاز يسجل للأمانة، فيما تم استعراض تجربة الأمانة بالاستثمار في منتدى ميزانية 2020 برعاية معالي وزير المالية، وستدعم هذه الايرادات الاستدامة المالية واستمرارية الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تهدف المبادرات الاستثمارية الى خلق فرص وظيفية ودعم الأسر المنتجة وتنشيط المهرجانات والفعاليات والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة وجودة الحياة.

وأكد على أن الأمانة تعمل على ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 بالشراكة والتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الرياضة، وهيئة تطوير الشرقية، والمركز الوطني للتخصيص، وبرنامج جودة الحياة، ومركز كفاءة الإنفاق والاتحاد السعودي للرياضة للجميع وللرياضات البحرية والغوص، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وشركة أرامكو السعودية، وغرفة الشرقية، عبر اطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية، والتي تسهم في إحداث نقلة بمجالات الخدمات والبنية التحتية والاقتصاد والسياحة والترفيه والرياضة والثقافة وعناصر المدن الذكية، وضمان التنمية الشاملة المستدامة.

وأشار إلى أن الأمانة أطلقت مجموعة من الخدمات والمبادرات الاستثمارية الريادية واستقطاب المستثمرين من داخل وخارج المملكة بالرغم من تحديات جائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات، وهيئة تطوير الشرقية والقطاع الخاص، فيما سيتم قريبا إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالشرقية.

ودعا الجبير عموم المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق (فرص) للهواتف الذكية ومركز التميز الاستثماري بكل شفافية وسهولة والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية لتنمية المنطقة.

وقدم الجبير شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان- حفظهما الله - على توجيهاتهما ودعمهما، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، على متابعته المستمرة لتطوير منظومة الاستثمار البلدي.

يذكر أن الأمانة حققت سابقاً المركز الأول بمبادرة الاستثمار والاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي، وتحقيق منظومة الاستثمارات بالأمانة لمعدل 100٪ بالمعاملات الرقمية ولشهادة الجودة الآيزو ونسبة عالية بقياس الاداء المؤسسي للتميز، وجوائز من وزارة التجارة والاستثمار و هيئة دعم المنشآت ( منشآت).