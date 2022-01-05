الاقتصاد

"جاهز" تحتفل بإدراج وبدء تداول أسهمها في تداول

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الدمام - شريف احمد - احتفلت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ("جاهز" أو "المجموعة" أو "الشركة")، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت، اليوم بإدراج وبدء تداول أسهمها في نمو - السوق الموازية لتداول بعد اكتمال طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وسيتم تداول أسهم الشركة تحت الرمز: 9526.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة جاهز الدولية بأن هذا الإنجاز هو ثمرة من ثمار العلاقة التكاملية بين القطاع العام والخاص ودلالة على متانة اقتصادنا السعودي وازدهاره بفضل الله ثم دعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، كما أضاف بأن إدراج أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في سوق نمو، كأول شركة تقنية محلية ناشئة على تداول ، يشكّل المرحلة المستقبلية ونقلة نوعية في مسار تطور جاهز والقطاع عموماً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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