شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة تواصل تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى المفقودة والتآلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال تركيب أغطية مطابق الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، والتي تتعرض للسرقة.

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن فرق العمل بالشركة على مستوى قطاعات ومناطق الشركة مستمرة في صيانة وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي، مصنوعة من مادة «GRP» لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، والتي تعد إهدارًا للمال العام، وتشكل خطرًا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر، حيث يتم تصنيع تلك الأغطية من مواد خرسانية ومواد أخرى تتحمل الضغوط وغير قابلة للكسر، مرورًا بعدة مراحل في التصنيع، ما يضمن جودة وكفاءة الغطاء في قدرته على التحمل، وعدم تعرضها للكسر.

وقال «عصمت» إنه تم الانتهاء من تركيب عدد من المطابق بحي ثان بشارع المدارس وشبين الكوم ، ومدينة المستقبل ، ونفيشة البحرية بمدينة الإسماعيلية، وفي مركز ومدينة القصاصين تم الانتهاء من تركيب أغطية مطابق الصرف الصحي ببر أيمن ترعة الاسماعيلية بمعرفة فرق الصيانة الفنية بالمناطق.

وأوضح استمرار اللجان المشكلة لمتابعة موقف تركيب أغطية مطابق الصرف الصحي وتغطية المطابق المكشوفة على الفور، مناشدا المواطنين بالابلاغ عن سرقات أغطية المطابق فور حدوثها.

وأكد رئيس الشركة أنه فور تلقي أي بلاغ من المواطنين بسرقة أحد أغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل، حرصا على سلامة المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ فورًا في حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي، والاتصال على الخط الساخن 125، او تليفون محمول 01003337349، واتساب على الرقم 01206666240 أوالتواصل من خلال الصفحة الرسمية للشركة "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة".

وأضاف أن فرق التوعية بالشركة أطلقت حملات توعوية مباشرة مع الجمهور على مستوى محافظات القناة، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية لتوعية المواطنين، بخطورة إهدار المياه وحثهم على المشاركة الفعالة في الحد من سرقة بالوعات الصرف الصحي والتي تهدد حياة المواطنين.