شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بمعدل إنتاج البوتاجاز أكتوبر الماضى ليسجل 142 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور معدلات الانتاج والاستهلاك من البوتاجاز خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت معدلات الانتاج المحلى من البوتاجاز نحو 142.7 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، بينما كان معدل الانتاج 140.6 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 2.1 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز، إن معدلات الاستيراد في المقابل شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي حجم الواردات من البوتاجاز نحو 179 ألف طن، مقابل 161 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2020 ، بزيادة بلغت 18 ألف طن.

وكان إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي قد سجل نحو 3841 ألف طن، مقابل 3965 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 124 ألف طن، بينما شهد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا فى شهر سبتمبر الماضى، حيث ارتفع الاستهلاك إلى 4 ملايين و192 ألف طن، بينما كان 4 ملايين و111 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 81 ألف طن، وسجل حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى نحو مليوني و546 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل مليوني و76 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 ألف طن.

وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي في شهر أكتوبر الماضي بشكل ملحوظ، حيث سجل إجمالي الإنتاج نحو 4484 ألف طن، مرتفعا من 3830 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 654 ألف طن، فيما تراجع إنتاج الخام والمكثفات في المقابل، حيث بلغ نحو 2383 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2485 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بفارق بلغ 102 ألف طن.