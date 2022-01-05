شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط والمستثمرون يدرسون تأثير «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ يدرس المستثمرون تأثير الارتفاع الهائل في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لكن الاتجاه الصعودي ظل محدودا بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 80.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 77.01 دولار للبرميل.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين في أعلى حصيلة يومية في العالم كما أن الرقم يعادل تقريبا مثلي عدد الإصابات القياسية التي سجلتها الولايات المتحدة قبل أسبوع.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات البنزين 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.