شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الجارحي يشتري كراسة شروط رخصة إنتاج 1.1 مليون طن بيليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المملوكة لرجل الأعمال جمال الجارحي، شراء كراسة الشروط الخاصة برخصة صهر البيليت بطاقة 1.1 مليون طن، وذلك لتقديم الطلب في الموعد المحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية يوم 15 فبراير المقبل، وأنه جاري دراسة كافة التفاصيل الواردة بكراسة الشروط.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها رصدت 3.5 مليار جنيه لإقامة مصنع حديد، في حالة فوزها برخصة صهر لإنتاج البيليت، على أن تعلن عن كيفية تمويل المشروع في الدراسة المقدمة لهيئة التنمية الصناعية فور الانتهاء منها.