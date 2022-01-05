شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 24% .. تراجع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 24% سنويا خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي في ظل استمرار تداعيات نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وقالت رابطة مستوردي السيارات وموزعيها في كوريا الجنوبية في بيان إن عدد السيارات الأجنبية المسجلة حديثا تراجع خلال الشهر الماضي إلى 23904 سيارات مقابل 31419 سيارة خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضي.

وأشارت الرابطة إلى أن مشكلة نقص الرقائق استمرت في التأثير على مبيعات السيارات في الشهر الماضي على الرغم من عرض مجموعة متنوعة من الطرز الجديدة والتسويق المكثف وتخفيض ضريبة الاستهلاك الشخصي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الطرز الثلاثة الأكثر مبيعا في الشهر الماضي كانت إي 250 من مرسيدس بنز وإي.إس 300 إتش من لكزس و520 من بي.إم.دبليو.

وبلغ مجموع مبيعات السيارات الشركات الألمانية الثلاث - أودي-فولكس فاجن كوريا، وبي إم دبليو كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا خلال الشهر الماضي 16542 سيارة مقابل 21830 سيارة خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضي.

وقالت رابطة مستوردي السيارات وموزعيها إن الشركات الألمانية استحوذت على 7 من كل 10 سيارات مستوردة تم بيعها في السوق الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه تراجع مجموع مبيعات السيارات للعلامات التجارية اليابانية الثلاث - هوندا موتور، وتويوتا موتور، ولكزس العلامة التجارية المستقلة لـ تويوتا خلال الشهر الماضي إلى 1567 سيارة مقابل 2314 سيارة خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضي بتراجع نسبته 32% سنويا.

وفي عام 2021 بأكمله، ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 5ر0% سنويا إلى 276146 سيارة مقابل 274859 سيارة خلال .2020

واستحوذت السيارات المستوردة على 35ر15% من سوق سيارات الركاب في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي مقابل 22ر18% خلال العام السابق.