شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل والنسيج: العام الجارى سيشهد باكورة إنتاج المصانع الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الغزل والنسيج ، إن العام الجارى سيشهد باكورة إنتاج شركات الغزل والنسيج ، ولا سيما فى ظل الانتهاء من قرض تمويل ماكينات الغزل بـ540 مليون يورو ، حيث سيتم استيرادها من سويسرا وإيطاليا والمانيا.

أضافت المصادر ل" الخليج 365" أنه يتم متابعة تنفيذ الانشاءات بصورة يومية ، فى مصانع المحلة وكفر الدوار ودمياط ، للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها والبدء فى تركيب الماكينات الجديدة .

وأشارت المصادر ، إنه من المتوقع التوسع فى عمليات تدريب العاملين المختارين للمصانع الجديدة الفترة المقبلة ، لافتة إن الايام المقبلة ستشهد قفزات كبيرة لانجاز مشروعات العزل والنسيج والملابس بالاستعانة بخبرات محلية وعالمية.

وكانت وزارة قطاع الاعمال العام أعلنت ان العلامة الجديدة للمنتجات المصرية ستحمل اسم " نيت" وهو اسم مستمد من التاريخ الفرعونى المصرى.