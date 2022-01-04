شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الإسكندرية: إعادة تأهيل نموذج محطة مياه تجريبى داخل محطة مياه المنشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالأسكندرية نموذج محطة المياه التجريبية Water Treatment Pilot Plant، داخل محطة مياه المنشية (2)، وذلك بعد الإنتهاء من إعادة التأهيل و رفع الكفاءة ودخولها الخدمة، موضحا أن المحطة التجريبية تعد من أهم اصول الشركة، ونتيجة مجهودات كبيرة لفريق البحوث والتطوير بالشركة.

وقال إن شركة مياه الإسكندرية تسعي دوماً لمواكبة التطورات في مجال تنقية مياه الشرب عن طريق تطبيق التكنولوچيا الحديثة، وإجراء التجارب العملية والبحوث التطبيقية داخل المحطة التجريبية للحفاظ علي ريادة الشركة في مجال البحث والتطوير لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجه الشركة من تغير نوعية وكميات المياه الخام المغذية لمحطتنا.

وأشار إلى أن أحد المجالات البحثية الجارى تطبيقها فى المحطة هى الاستفادة من مياه غسيل المرشحات وتقليل الفاقد.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية الشكر للإدارة العامة للبحوث والتطوير تقديراً للجهد المبذول في عملية إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطة التجريبية، برئاسة الدكتورة ميسة صلاح الدين مدير عام البحوث والتطوير، والمهندس رمضان محمد مدير إدارة بحوث المياه وفريق عمل الإدارة.

وأضاف أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، هى الوحيدة التى تمتلك محطة تجريبية بكامل مراحل ووحدات تنقية مياه الشرب، والتى تتيح إجراء البحوث النظرية ودراسة جدوى تطبيقها، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالاهتمام بمجالات البحوث العلمية والتطبيقية.