شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لأول مرة فى 2022 بنسبة 0.72% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.761 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11982 نقطة-لأول مرة خلال عام 2022- وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 14303 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4733 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3362 نقطة.