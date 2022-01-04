شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 11949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2150 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 14260 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4723 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2296 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 3255 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 4347 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 27 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 659.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المنصورة للدواجن 168.8 ألف سهم، كما باعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 18827 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2316 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، 15 ألف سهم، 150 ألف سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المصرية للمنتجعات السياحية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 545 ألف سهم، 221.3 ألف سهم، 344 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 395 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.14%، وشراء الثانية 6 آلاف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، استقالة شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية وممثلها رأفت محمود عبد اللطيف محجوب بتاريخ 3 يناير الجاري من عضوية مجلس إدارة الشركة.