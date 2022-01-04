شكرا لقرائتكم خبر عن التسوق عبر شبكات التواصل يقفز إلى ترليون دولار 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع دراسة نشرتها شركة أكسنتشور نمو نشاط التسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ووي شات بمعدل يعادل ثلاث أمثال معدل نمو النشاط على قنوات التسوق التقليدية.

وقالت شركة الاستشارات في تقريرها إنها تتوقع وصول حجم "التجارة الاجتماعية" التي تتم كل تعاملاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى 2ر1 تريليون دولار بحلول 2025 مقابل 492 مليار دولار خلال .2021 يأتي هذا النمو بفضل المستهلكين من الأجيال الشابة والمنتظر أن يمثلوا 62% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي.

يذكر ان السلع الأكثر رواجا على شبكات التواصل الاجتماعي تشمل الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستلزمات الديكور المنزلي. كما تسجل مبيعات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية نموا قويا عبر شبكات التواصل،في الوقت الذي يلعب فيه نشطاء شبكات التواصل دورا مهما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دراسة أكسنتشور أظهرت وصول عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم خلال العام الماضي إلى حوالي 5ر3 مليار مستخدم يقضي الواحد منهم في المتوسط ساعتين ونصف الساعة على شبكات التواصل يوميا. كما أن سوق التجارة الاجتما