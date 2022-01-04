شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيا الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بكوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 8ر42%، نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا الحيوية وغيره من القطاعات الصناعية الجديدة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن المناطق الاقتصادية الحرة التسع في البلاد تلقت تعهدات استثمار أجنبي مباشر خلال العام الماضي بقيمة 31ر1 مليار دولار مقابل 910 ملايين دولار خلال العام السابق. وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمت بالفعل في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بمقدار المثل مقارنة بالعام السابق إلى 840 مليون دولار.